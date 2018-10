Marianne James : "Unir l'Europe pas par le foot ni par la guerre, mais par la chanson, c'était plutôt un beau projet !"

Marianne James revient sur M6 dans "La France a un incroyable talent" et elle y retrouve ceux avec qui elle a déjà travaillé dans "Nouvelle star". Elle donne des précisions sur son rôle de juré. En parlant de "Prodiges" qu'elle a quitté sur France 2 , elle a apprécié la rencontre des candidats de diverses nationalités unis par la chanson. Marianne James a sorti un livre-album "Tous heureux!" adressé aux enfants. A découvrir également le nouveau talk-show médical de Michel Cymes sur France 2 où il fera une consultation publique auprès des invités connus. Un an après le lancement de #BalanceTonPorc et de #MeToo contre les violences sexuelles, le nombre de messages de dénonciation des violences contre les femmes a doublé. Enfin, le programme télé à ne pas rater ce jeudi.