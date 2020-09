Marie-Sophie Lacarrau succédera à Jean-Pierre Pernaut au 13H de TF1 dès le 4 janvier prochain Marie-Sophie Lacarrau

PASSAGE DE RELAIS - La direction de l'information de TF1 a annoncé le nom de la journaliste qui succédera à Jean-Pierre Pernaut à la tête du 13H à partir de janvier prochain : il s'agit de Marie-Sophie Lacarrau, présentatrice du JT de France 2 depuis 2016.

Il aura seulement fallu attendre deux jours. La chaine TF1 a annoncé ce jeudi le nom de la journaliste qui succédera à Jean-Pierre Pernaut, à la tête du 13H depuis 33 ans, qui a annoncé son départ mardi. Il s’agit de Marie-Sophie Lacarrau, actuelle présentatrice des informations de la mi-journée sur France 2. "Avec Gilles Pélisson, nous sommes très heureux d’accueillir Marie-Sophie Lacarrau à la tête du JT de 13H", se félicite Thierry Thuillier, directeur général adjoint en charge de l'information de TF1. "Son expérience à la tête de l’édition d’un journal TV, d’éditions spéciales d’information et de grandes émissions de prime time, associée à une solide connaissance du terrain et des régions, constituent des atouts très forts pour porter haut les couleurs du 13H. Avec l’équipe qui fait son succès, elle incarnera le changement dans la continuité dans cette nouvelle page que la rédaction de TF1 s’apprête à écrire. Je fais confiance à Marie-Sophie pour continuer à développer le lien unique de ce rendez-vous avec le public, avec le professionnalisme qu’on lui connaît et sa personnalité chaleureuse."

"Un immense honneur"

Journaliste à France Télévisions depuis 20 ans, Marie-Sophie Lacarrau a successivement été reporter puis présentatrice des JT de France 3 Midi-Pyrénées. Depuis septembre 2016, elle est la titulaire du JT de 13H de France 2. "C’est un immense honneur et une grande fierté de rejoindre la rédaction de TF1 et de succéder à Jean-Pierre Pernaut", se réjouit-elle. "Je remercie Gilles Pélisson et Thierry Thuillier de leur confiance et j’ai hâte de me mettre au travail avec l’équipe du 13h. Je remercie aussi la rédaction de France 2 et France Télévisions pour ces 4 dernières belles années." C’est le 4 janvier que Marie-Sophie Lacarrau prendra la tête de son premier 13H sur la première chaîne.

En vidéo VIDÉO LCI PLAY - Jean-Pierre Pernaut passe le témoin du 13h de TF1

"Bienvenue à Marie-Sophie Lacarrau ! Je garde le fauteuil tout chaud jusqu’à la fin de l’année. Le JT de 13 heures est un journal magique avec une équipe et des correspondants en régions qui le sont tout autant. A très vite", a réagit sur Twitter Jean-Pierre Pernaut. Elu personnalité télé préférée des Français, il est à la tête du journal de la mi-journée depuis 1988. Il a annoncé en début de semaine qu’il passerait la main en janvier prochain. S’il arrête le journal de 13H, il sera cependant toujours à l’antenne. À compter de l’année prochaine, le journaliste va piloter et incarner les opérations spéciales qu’il a créées, à l’image notamment de "SOS Villages" et "Les plus beaux marchés". Il poursuivra également ses participations aux éditions spéciales de l’antenne, telles que le défilé du 14-Juillet.