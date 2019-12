Marilou Berry jouera dans l'adaptation française de "This Is Us"

Le remake de "This Is Us" commence à se préciser. Comme le révèle Le Parisien, Marilou Berry a confirmé qu'elle ferait partie du casting de "Je te promets", l'adaptation française de la série à succès de NBC (et diffusée en France sur Canal+). Emmenée par Milo Ventimiglia, Mandy Moore, Justin Hartley, Chrissy Metz et Sterling K. Brown, la génialissime fiction qui en est à sa quatrième saison suit le destin d'une famille américaine sur deux époques.

Produit par Authentic Prod ("Le Temps est assassin", "Sam"), "Je te promets" racontera donc l'histoire de trois enfants qui naissent en 1981, le soir de l'arrivée au pouvoir de François Mitterrand. Elle nous plongera également dans l'entre-deux tours de la présidentielle de 2017 lors du face-à-face entre Marine Le Pen à Emmanuel Macron. La fille de Josiane Balasko (que l'on retrouvera au casting de la saison 3 de "Munch") jouera le rôle de Kate Pearson, incarné par Chrissy Metz, la fille de la fratrie, complexée par son surpoids.