Marion Cotillard, Julie Gayet, Flavie Flament... : les messages de soutien à Adèle Haenel se multiplient

Ses déclarations ont provoqué une onde de choc dans le milieu du cinéma français. Adèle Haenel accuse le réalisateur Christophe Ruggia d'attouchements et de harcèlement alors qu'elle était jeune adolescente. Récompensée par deux Césars, la comédienne s'est confiée au site Médiapart ce dimanche 3 novembre sur l'emprise qu'a exercé sur elle le réalisateur de son premier film "Les Diables" alors qu'elle avait à peine 12 ans. Des actes qui ont duré 3 ans et qui auraient eu lieu chez lui et lors de plusieurs festivals internationaux. Lors d'une longue interview filmée donnée à Mediapart le lundi 4 novembre, elle est revenue sur les raisons qui l'ont poussée à parler. "Je n'ai rien à gagner là ce soir en fait, si ce n'est le fait de dire que je crois dans les humains. C'est aussi con que ça, je crois dans l'humanité, dans la réveil possible. C'est pour ça que je parle", a expliqué Adèle Haenel.

Si Christophe Ruggia a nié "catégoriquement avoir exercé un harcèlement quelconque ou toute espèce d’attouchement sur cette jeune fille alors mineure", comme il l'a expliqué au site Médiapart par le biais de ses avocats, il a été radié de la société des réalisateurs de films (SRF), qui a "exprimé son soutien total" à Adèle Haenel. Quant à Unifrance, l'organisme chargé de la promotion du cinéma français à l'étranger, il a "condamné sans réserve tout fait de violence ou de comportement inapproprié", comme le rappelle l'AFP. L'organisme a également annoncé qu'il allait élaborer "prochainement une charte à l'attention des artistes et professionnels amenés à participer aux manifestions organisées ou initiées par Unifrance".