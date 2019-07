"Mask Singer" : Kev Adams, Anggun, Alessandra Sublet et Jarry sont les enquêteurs du nouveau divertissement déjanté de TF1

"J’ai découvert l’émission quand j’étais à Los Angeles. J’ai trouvé que c’était le show le plus vibrant, drôle et excitant que j’ai vu à la télévision durant ces dernières années. Quand je suis rentré en France, j’ai dit 'Si vous faites ça en France je veux le faire'", a expliqué Kev Adams qui admet qu'il aurait bien aimé chanter masqué. Même son de cloche du côté d'Alessandra Sublet. "'Mask Singer' est un phénomène dans tous les pays où il est diffusé et l'idée de faire partie du jury m’éclate ! Je prends déjà beaucoup de plaisir sur TF1 avec Nicolas Canteloup mais cette saison avec 'Mask Singer' ce sera double dose !"





"Je suis heureuse et excitée de rejoindre le jury de cette émission qui connaît aujourd’hui encore un succès incroyable en Asie et aux Etats-Unis. J’ai hâte de mener l’enquête et de découvrir qui se cachera sous les masques", a déclaré de son côté la chanteuse Anggun qui a participé au jury d’'Asia’s got talent' aux côtés de Mel C des Spice Girls et de David Foster. "Je suis ravi que TF1 me donne l’occasion d'être en France, et j’espère trouver avant Alessandra, Kev et Jarry, quelles stars se cachent derrière les masques ". Quant à Jarry, il est déjà persuadé d'être le meilleur enquêteur. "Parce que je suis le fils spirituel de l’Inspecteur Gadget et que j’adore les bals masqués ohé ohé !", s'amuse l'humoriste. "J’adore être surpris, et quand je le suis beaucoup je suis capable de pleurer d’émotion." Début des réjouissances début 2020 !