"Mask Singer" : l'émission de TF1 aura bien une saison 2

Ils ne sont plus que 4. Ce soir, qui de la licorne, du paon, de l'aigle et du panda remportera la première saison de "Mask Singer" ? Après Marie-José Perec, Sheila, Smaïn, Lio, Natasha St-Pier, Joyce Jonathan, David Douillet et Yves Lecoq, les quatre dernières personnalités en course vont enfin tomber le masque. En attendant de découvrir leur nom, Julien Degroote, a confirmé à nos confrères de Puremedias que le programme aura bien une nouvelle saison. "Au vu des audiences magnifiques, il était difficile de ne pas faire de saison 2", s'est réjoui le directeur de la veille et du développement du groupe TF1.

"Aujourd'hui, nous sommes fiers de dire que 'Mask Singer' est l'émission la plus puissante en 2019 sur le public jeune, familial et les cibles principales, toutes chaînes et tous genres confondus - y compris la fiction. C'est un immense succès", poursuit-il, saluant au passage le talent de Camille Combal qui "nous a mis une grosse claque". Ce dernier sera donc aux manettes de la prochaine saison, tout comme les quatre enquêteurs, Jarry, Anggun, Alessandra Sublet et Kev Adams, qui ont "adoré l'expérience"