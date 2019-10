"Mask Singer" : le divertissement déjanté de Camille Combal débarquera le 8 novembre sur TF1

TÉLÉ – Le 8 novembre prochain, TF1 donnera le coup d'envoi de "Mask Singer", son concours de chant d'un nouveau genre présenté par Camille Combal. Alessandra Sublet, Kev Adams, Anggun et Jarry joueront quant à eux les enquêteurs. On vous explique tout.

"Je pense que ça va être un très gros événement sur l'antenne de TF1", a précisé à l'AFP Fabrice Bailly, directeur des programmes et des acquisitions de la chaîne. Sans donner de pronostics en termes d'audience, il souligne le "côté très addictif" du concept de l'émission, où les téléspectateurs jouent eux-mêmes à essayer d'identifier les chanteurs, et son mélange entre divertissement, humour et suspense, qui devrait plaire à toutes les générations.

C'est un divertissement comme vous n'en avez jamais vu en France. Adaptation d'un format coréen qui cartonne aux Etats-Unis, "Mask Singer" (et non “The Masked Singer” comme dans la version de la Fox) débarquera le 8 novembre prochain sur TF1. Dans cette émission présentée par Camille Combal, on verra douze célébrités s'affronter au cours de duels musicaux. Avec une petite particularité : leur identité sera tenue secrète puisqu’ils arboreront tous des déguisements loufoques (paon, abeille, panthère, aigle, lion, licorne, cupcake, monstre...). Quant à leur voix, elle sera trafiquée, sauf quand ils chanteront.

"J’ai découvert l’émission quand j’étais à Los Angeles. J’ai trouvé que c’était le show le plus vibrant, drôle et excitant que j’ai vu à la télévision durant ces dernières années. Quand je suis rentré en France, j’ai dit 'Si vous faites ça en France je veux le faire'", a expliqué de son côté Kev Adams qui admet qu'il aurait bien aimé chanter masqué. Même son de cloche du côté d'Alessandra Sublet. "'Mask Singer' est un phénomène dans tous les pays où il est diffusé et l'idée de faire partie du jury m’éclate ! Je prends déjà beaucoup de plaisir sur TF1 avec Nicolas Canteloup mais cette saison avec 'Mask Singer' ce sera double dose !"

"Je suis heureuse et excitée de rejoindre le jury de cette émission qui connaît aujourd’hui encore un succès incroyable en Asie et aux Etats-Unis. J’ai hâte de mener l’enquête et de découvrir qui se cachera sous les masques", a déclaré de son côté la chanteuse Anggun qui a participé au jury d’'Asia’s got talent' aux côtés de Mel C des Spice Girls et de David Foster. "Je suis ravi que TF1 me donne l’occasion d'être en France, et j’espère trouver avant Alessandra, Kev et Jarry, quelles stars se cachent derrière les masques ". Quant à Jarry, il est déjà persuadé d'être le meilleur enquêteur. "Parce que je suis le fils spirituel de l’Inspecteur Gadget et que j’adore les bals masqués ohé ohé !", s'amuse l'humoriste. "J’adore être surpris, et quand je le suis beaucoup je suis capable de pleurer d’émotion."