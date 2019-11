"Mask Singer" : qui sont les stars qui ont participé à l'édition américaine ? Mais qui se sache sous ce costume d'abeille ? − CHRISTOPHE CHEVALIN - TF1

TÉLÉVISION- L'émission "Mask Singer" bat des records depuis son lancement sur TF1 vendredi 8 novembre. Mais l'effervescence a touché l'Amérique depuis déjà deux saisons. Alors quelles stars américaines se sont cachées en abeille, licorne ou encore lapin ?

Inspirée d’un télé-crochet sud-coréen, l’émission de compétition de chant "Mask Singer" a envahi les écrans français vendredi 8 novembre avec succès sur TF1. Présenté par Camille Combal, le programme de divertissement, dont le 2e épisode est diffusé ce 15 novembre (21h05), consiste à révéler l'identité de douze célébrités cachées derrière des costumes impressionnants pour interpréter une chanson. Pour les démasquer, quatre jurés enquêtent à chaque show grâce à des indices. Avant d’être adaptée en France, la folie "Mask Singer"a déferlé sur les Etats-Unis depuis le 2 janvier 2019 sur la chaîne Fox sous le nom "The Masked Singer". La deuxième saison en cours de diffusion cartonne avec aux commandes l’animateur/acteur Nick Cannon et le chanteur Robin Thicke, la Pussycat Doll Nicole Scherzinger ou encore l’actrice Jenny McCarthy et l'acteur Ken Jeong comme juges. Aux Etats-Unis, quelles célébrités ont été démasquées dans la saison 1 ?

UNE ABEILLE QUI CHANTE DE LA SOUL

Eh non, il ne s'agit pas de Maya l'abeille mais bien d'une icône de la soul américaine qui s'est glissée sous les traits de l'insecte pour la compétition masquée. Agée de 75 ans, elle a inspiré de nombreux artistes soul et de dont Marvin Gaye qui a repris son tube "I Heard it Through Grapevine". Elle a été mariée à l'oncle de la chanteuse R'n'B Aaliyah décédée tragiquement en 2001. Il s'agit de la chanteuse Gladys Night. Elle a terminé à la troisième place de la compétition américaine.

UN LAPIN MEMBRE D'UN BOYS BAND

Ce lapin-là fait partie d'un des boys band les plus célèbres au monde dans les années 90. Ç'aurait pu être Justin Timberlake... mais non. L'ex de Britney Spears le connaît toutefois très bien car ils ont été coéquipiers dans ce groupe de beaux gosses musclés et bronzés made in Orlando. Bon, on vous dévoile son identité car il a quitté le star system depuis 2002. C'était Joey Fatone. C'est lui, à droite sur la photo.

UNE LICORNE DE BEVERLY HILLS

Restons dans les années 90 mais en Californie cette fois-ci. Et même précisément dans le quartier chic de Beverly Hills. Un indice, chez vous, en bas de l'écran ? Il s'agit d'une actrice vedette passée à la postérité grâce à une série télévisée culte entre 1990 et le début des années 2000. Un autre indice, si on vous dit Brenda, Brandon, Kelly et Donna ? La licorne n'est autre que l'actrice Tori Spelling, fille du producteur américain Aaron Spelling à l'origine du feuilleton "Beverly Hills 90210" .

D'autres personnalités ont joué le jeu lors de la première saison : du rappeur T-PAIN, déguisé en monstre, à la fille de l'actrice Demi Moore, Rumer Willis, en passant par la sœur aînée de Michael Jackson, LaToya Jackson. Dernière star américaine démasquées en date pour la saison 2 de l'édition américaine ? Kelly Osbourne, star de la télé-réalité et fille du rockeur de métal Ozzy Osbourne.

Nelly Doumouya