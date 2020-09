"Pourquoi je vis" : carton d'audience sur TF1 pour la fiction sur Grégory Lemarchal

Emmené par Mickaël Lumière, Pourquoi je vis revient sur la vie et le parcours de Grégory Lemarchal qui, malgré sa maladie, est parvenu à réaliser son rêve de devenir chanteur. "On m’a souvent dit que je ressemblais à Grégory Lemarchal", nous a confié Mickaël Lumière qui livre une prestation bluffante. "A une époque, je me lissais les cheveux car je n’assumais pas du tout mes bouclettes ! Du coup, quand on m’a proposé le rôle, je me suis dit que c’était une coïncidence de la vie bizarre".

Sa performance a par ailleurs été saluée par la famille de Grégory Lemarchal, qui s'est impliquée dans le projet. "C'est sûr que la ressemblance est frappante, et ça demande un exercice un petit peu compliqué, quand on fait face à Mickael sur le tournage, de se dire 'C'est Mickael, c'est pas Grégory' et de ne pas laisser son cœur parler. Il faut se recentrer. Le voir à l'image, c'est très troublant", a confié Leslie Lemarchal sur LCI. "Le fait que ce soit Mickael qui joue Grégory, ça nous a extrêmement apaisé. Passée la ressemblance, humainement, c'est quelqu'un de formidable. Dès la première rencontre, il nous a vraiment séduits", a-t-elle admis.