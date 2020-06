François Pélissier : "La chaîne Téléfoot va faire rayonner nos marques et nos talents"

C'est un partenariat surprise. Mardi 2 juin, TF1 annonçait qu'elle s'associait avec le groupe sino-espagnol Mediapro, nouveau diffuseur de la Ligue 1 et de la Ligue 2 de football, pour créer une nouvelle chaîne en France baptisée Téléfoot, comme la célèbre émission de la première chaîne. François Pélissier, le patron des sports de TF1 revient pour LCI sur le contenu de cette nouvelle chaîne qui devrait ravir les amateurs de ballon rond.

LCI - En quoi consiste cet accord ?

François Pelissier - Il s'agit d'un accord global de quatre ans renouvelable et qui repose sur trois volets. Tout d'abord la licence de la marque Téléfoot, qui sera le nom de la future chaîne. Puis un volet éditorial et de production avec des contenus pour la chaîne. Il y aura un magazine autour de la ligue 1 qui sera diffusé tous les dimanches de 12h à 13h ; la production de "Téléfoot Vintage", une émission faite à partir des 43 années d'archives de l'émission de TF1 ; et nous allons aussi diffuser la quotidienne de "Téléfoot" qui a été jusqu'ici un gros succès sur les plateformes. Et le troisième volet, c'est la présence de notre duo Grégoire Margotton et Bixente Lizarazu qui va commenter les vingt plus belles affiches du dimanche soir, dont les dix meilleures affiches du championnat.