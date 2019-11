Médias et citoyens : une plateforme pour restaurer la confiance

"Parlons-nous !" A compter de ce lundi 4 novembre et jusqu’au 20 janvier 2020, plusieurs médias*, dont le groupe TF1, s’associent dans une démarche ambitieuse afin de retisser et de réinventer le lien entre journalistes et citoyens, mis à mal ces derniers temps. Par l’entremise de la société de technologie et de conseil Bluenove - qui avait analysé les contributions libres du Grand débat national - une plateforme collaborative a été mise en ligne afin de faire vivre les discussions.

En vous connectant sur cette plateforme, vous pouvez débattre, réagir et même proposer des solutions sur différents sujets structurants, de l’éthique des médias à la lutte contre les "fake news", en passant par des réflexions autour du financement de l’information. Des ateliers d’écriture collective seront également organisés dans plusieurs villes de France au mois de décembre.

De leur côté, toujours via la plateforme collaborative, les médias partenaires peuvent directement répondre aux sollicitations du public et expliciter des facettes de leur travail. En février prochain, Bluenove effectuera une restitution de l’ensemble des échanges. Les idées les plus plébiscitées seront alors testées grandeur nature et les contributeurs les plus actifs pourront recevoir des abonnements ou visiter les rédactions. Votre avis est important, faites-le connaître !

*La liste des médias partenaires : TF1-LCI, France Télévisions, Radio France, France Médias Monde, La Croix, La Voix du Nord, Ouest-France et le groupe Ebra