Médias : la défiance des gilets jaunes

Les rapports entre les gilets jaunes et les médias deviennent de plus en plus compliqués. Samedi dernier, des manifestants se sont rassemblés devant le siège de l'AFP à Paris. Pendant environ 30 minutes, certains ont brandi des doigts d'honneur ou encore des poings levés. Des gilets jaunes ont également tenté de bloquer l'imprimerie de l'Est Républicain. Les agressions des journalistes ne sont pas en reste.



