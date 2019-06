Nikos Aliagas quitte Europe 1 : "Une matinale, c’est une lessiveuse"

"Parfois on gagne des batailles, parfois on les concède. L’érosion du nombre d’auditeurs en radio n’est pas propre à Europe 1. Le phénomène y est seulement plus flagrant", a répliqué Nikos, qui continuera de son côté à animer "The Voice" sur TF1, "50 minutes Inside" ainsi que d'autres émissions événementielles sur la première chaîne. "Je ne pars pas non plus pour aller ailleurs", a prévenu celui qui demeure dans la liste des animateurs préférés des Français. "L'amour que j'ai pour le média radio reste néanmoins intact. Je fais une pause tout simplement. C'est ma décision et l'actionnaire Arnaud Lagardère la respecte".





Nikos Aliagas aimerait également consacrer plus de temps à sa famille. "Une matinale, c’est une lessiveuse. Je viens tout juste d’avoir 50 ans. Et dans la vie d’un homme, c’est un moment où l’on prend davantage de recul. (…) J'éprouve aujourd'hui le besoin de souffler et de me consacrer davantage à ma famille et mes deux enfants en bas âge", admet l'animateur.