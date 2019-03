Michael Jackson accusé de pédophilie : la pression monte avant la diffusion de "Leaving Neverland" sur M6

"Leaving Neverland" ne sera diffusé en France que le 21 mars prochain sur M6… et déjà les fans saisissent le Conseil Supérieur de l’Audovisuel (CSA). 70 signalements ont été enregistrés ces dernières heures de la part de téléspectateurs, vraisemblablement choqués par les extraits qu’ils ont pu voir à la télévision ou sur Internet. Une démarche un peu vaine, puisque les sages de l’audiovisuel ne peuvent examiner un programme ou une séquence avant sa diffusion. Elle témoigne, en tout cas, d’une hostilité grandissante à l’égard de cette enquête qui vient ébranler l’image de Michael Jackson, à l'approche du dixième anniversaire de sa mort.





Aux Etats-Unis, ce documentaire de 3 heures et des poussières, dans lequel Wade Robson et James Safechuck accusent le chanteur d’avoir abusé d’eux lorsqu’ils étaient enfants, a été proposé en deux parties par la chaîne à péage HBO, les 3 et 4 mars dernier, la deuxième étant suivie d’une interview des deux hommes par la célèbre présentatrice Oprah Winfrey. Avec à la clé un carton d’audience puisque la chaîne a enregistré 1.1 million de téléspectateurs en moyenne, multipliant par 10 les audiences de la case horaire !