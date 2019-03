"Michael Jackson n’était pas pédophile" : le plaidoyer dérangeant de Yann Moix en faveur du roi de la pop

"Sur Michael Jackson, je n’ai strictement aucun humour, prévient d’emblée Yann Moix. J’adore Michael Jackson, j’ai toujours adoré Michael Jackson et je le défendrai jusqu’au bout." Ce samedi, sur le plateau l’émission de Thierry Ardisson, "Les Terriens du Samedi", l’écrivain consacrait son coup de gueule hebdomadaire, son "Moix d’Or", au très commenté documentaire "Leaving Neverland".





Dans ce film de 3 heures qui sera diffusé le 21 mars sur M6, Wade Robson et James Safechuck accusent le chanteur de les avoir violés à plusieurs reprises dans son célèbre ranch californien lorsqu’ils étaient enfants. "Evidemment, on oublie la présomption d’innocence dans cette affaire", déplore Yann Moix. "Et surtout c’est ne rien comprendre à Michael Jackson", ajoute-t-il avant de se lancer dans une démonstration assez... surprenante.