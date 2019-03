Ministère de la Culture : les séries courtes bénéficient d'un budget supplémentaire

Lors du festival Séries Mania, le ministre de la Culture, Franck Riester, a annoncé le rajout de 3 millions d'euros aux 90 millions déjà destinés aux fictions françaises. Ce budget supplémentaire est censé couvrir trois à quatre séries par an. Cela comprend la réduction des écarts entre deux saisons, favoriser les projets internationaux et l'aide à l'écriture et au développement des séries courtes.



