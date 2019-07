"Mon coeur se brise" : Dean Cain pleure la mort d'Eddie Jones, son père dans la série "Loïs et Clark"

Eddie Jones a joué Jonathan Kent lors de 87 épisodes de "Loïs et Clark, les nouvelles aventures de Superman" (1993-1997). Il avait fait ses débuts sur le petit écran en 1958 et avait enchaîné les apparitions à la télévision. Au début des années 2000, il figurait au générique de la série "Invisible Man", relecture de l'Homme invisible. Au cinéma, il avait participé au film de Steven Spielberg "Le Terminal" avec Tom Hanks. Plus récemment, on avait pu le voir dans les séries "Aquarius" (2015) et "Veep" (2012). Il était encore l'an dernier à l'affiche du court métrage "Lost Dogs".