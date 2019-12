"Mon travail a été oublié" : Harvey Weinstein se voit comme un pionnier de la promotion des femmes à Hollywood

"J'ai fait plus de films réalisés par des femmes et sur des femmes que n'importe quel producteur", a lancé l'ancien magnat hollywoodien. "Et je parle d'il y a 30 ans." "Je ne parle pas de maintenant, au moment où c'est à la mode", poursuit-il. "J'étais le premier ! J'étais le pionnier !" Pour rappel Harvey Weinstein est inculpé de cinq chefs d'accusation, desquels il a plaidé non coupable, pour un viol commis sur une femme en 2013 et une agression sexuelle sur une autre en 2006. Avec des dizaines d'autres qui l'accusent d'abus sexuels, il tente de conclure un accord financier.

Tenterait-il de redorer son image ? A moins d'un mois de l'ouverture de son procès pour agressions sexuelles prévu à New York le 6 janvier, l'ex-producteur déchu Harvey Weinstein a accordé un entretien au New York Post publié ce dimanche 15 décembre dans lequel il affirme qu'il a été l'un des pionniers de la promotion des femmes à Hollywood. "J'ai l'impression qu'on m'a oublié", a-t-il expliqué au quotidien lors d'une interview réalisée vendredi, au lendemain d'une lourde opération du dos, consécutive à un accident de la route en août, rappelle l'AFP.

Selon lui, le monde du cinéma aurait ainsi refusé de lui rendre justice, en plein bouleversement depuis la naissance des mouvements #MeToo et Time's Up pour lutter contre le harcèlement et favoriser l'égalité homme-femmes. "Tout ça a été balayé à cause de ce qui s'est passé", à savoir les accusations de harcèlement ou d'agression sexuelle émanant de plus de 80 femmes. "Mon travail a été oublié".

Des dizaines de témoignages présentent Harvey Weinstein comme un manipulateur, faisant miroiter à des actrices des opportunités professionnelles en échange de faveurs sexuelles. Plusieurs comédiennes célèbres, comme Angelina Jolie, Salma Hayek ou Gwyneth Paltrow, ont affirmé que le cocréateur des studios Miramax, puis The Weinstein Company, leur avait fait à chacune des avances, sans succès. Parmi les actrices qui ont refusé ses avances, elles sont nombreuses à affirmer que l'ex-tout puissant patron de studio a ensuite cherché à faire dérailler leur carrière.

"En 2003, Gwyneth Paltrow a reçu 10 millions de dollars pour le film "View from the Top" ("Hôtesse à tout prix")", a souligné Harvey Weinstein, se présentant de nouveau en artisan du rééquilibrage hommes-femmes à Hollywood. "C'était l'actrice la mieux payée de tout le cinéma indépendant (hors studios majeurs)", a-t-il affirmé. "Mieux payée que tous les hommes". Interrogé par le New York Post, le New-Yorkais a cependant refusé de s'exprimer sur les accusations dont il est l'objet.