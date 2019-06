Edith Scob, éternel second rôle du cinéma français, est morte à l'âge de 81 ans

C'était un des seconds rôles les plus prisés du cinéma français. La comédienne Edith Scob est décedée ce mercredi à l'âge de 81 ans. L'information, annoncée par la Cinémathèque française sur son compte Twitter, a été confirmée par l'agent de la comédienne à l'AFP. Si son nom n'était pas forcément connu du grand public, son visage aura marqué plusieurs générations de spectateurs. Souvent dirigée par des "pointures", Edith Scob n'a jamais cessé de travailler. Elle est apparue dans près de 70 longs-métrages, une trentaine de téléfilms et une soixantaine de pièces.





Nommée deux fois aux César, dans la catégorie Meilleur second rôle féminin en 2009 dans "L'heure d'été" (d'Olivier Assayas) et, en 2013, dans "Holy motors" (de Leos Carax), elle a souvent joué les folles, les victimes ou de monstres mais, à partir des années 1990, elle élargit sa palette et navigue entre un cinéma exigeant et un autre plus populaire. "Dans ma vie privée comme professionnelle, j'ai toujours fait en sorte d'être en deuxième ligne, j'ai l'impression d'avoir eu toute ma vie à faire avec la notion de disparition", disait à Libération en 2009 cette femme mince et blonde, aux traits hiératiques troublants, aux grands yeux bleus et à la voix haut perchée.