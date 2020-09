Sportif, diplomate et toujours souriant : comment Bertrand-Kamal avait conquis les fans de "Koh-Lanta"

Dans le jeu d’aventure, Bertrand-Kamal était membre de l’équipe verte, regroupant les candidats de l’Est. Envoyée à deux reprises sur l’îlot de l’exil, après avoir terminée quatrième du jeu de confort, elle s’était reprise à chaque fois en remportant l’épreuve d’immunité. Des hauts et des bas à l’origine de premières tensions entre certains protagonistes, Hadja et Alexandra notamment.

Lors de l’épisode 2, alors que lui et ses coéquipiers venaient de passer une deuxième nuit sur l’îlot de l’exil sans nourriture, il s’était adressé avec humour aux membres de l’équipe du Sud qui avaient mangé à leur faim. "J’ai pensé à vous toute la nuit. A chaque fois que je me levais c’était 'tagliatelles, tagliatelles, tagliatelles !'", avait-il lancé. Quelques instants plus tard, il enlaçait chaleureusement la Corse Ava, venue lui remettre une part de gâteau basque par solidarité.

Bertrand-Kamal était très proche de ses parents, Samir et Annick, qui apparaissaient à ses côtés dans son portrait. Le jeune homme avait également un frère et une sœur. C’est le 13 juillet dernier, dans un post publié sur Facebook qu’il évoque la première fois lutter contre le cancer, sans le nommer.

"Ça n’arrive pas qu’aux autres", écrivait à ses abonnés celui que ses proches surnommaient Beka, son pseudo sur les réseaux sociaux. "Cela fait maintenant des mois que je me bats jour et nuit et j’ai besoin de votre force plus que jamais... Il y a espoir et tant qu’il y a espoir, il y a de la vie", insistait-il.

Proche du candidat, l’animateur de "Koh-Lanta" Denis Brogniart était lui déjà au courant de sa situation de santé. "Je voudrais avoir une pensée pour Samir et sa famille qui vivent des moments difficiles, on pense à vous", avait-il lancé en juin dernier durant la finale de l’édition précédente. Ce jeudi, l’animateur a salué "un grand monsieur, un mec en or et un aventurier formidable".