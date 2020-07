Mort de Jacqueline sauvage : TF1 lui rend hommage ce samedi

Si la famille n'a pas souhaité révéler les causes de sa disparition, on sait juste qu'elle s'est éteinte entourée de ses trois filles. Ses obsèques se sont déjà déroulées ce mardi 28 juillet dans la plus stricte intimité.

Pour lui rendre hommage, TF1 a décidé de modifier sa programmation. La chaîne diffusera le samedi 1er août à 16h35 le documentaire Jacqueline Sauvage, victime ou coupable ?. Une enquête de Marion Baillot et Pauline Liétar qui revient sur l'histoire de celle qui, en 2012, a tué son mari, Norbert Marot, de trois balles de fusil dans le dos, après plusieurs dizaines d'années d'enfer conjugal. Une période marquée, selon elle, par la violence et par les viols de leurs trois filles. Le documentaire, parsemé d'images et de témoignages exclusifs, donnera la parole à ces dernières ainsi qu'à François Hollande, qui lui a rendu hommage hier .

Invitée sur Europe 1 ce mercredi 29 juillet, Muriel Robin, devenue une figure engagée de la lutte contre les violences faites aux femmes, a assuré que “la souffrance de Jacqueline n’aura pas servi à rien. En revanche, la souffrance de beaucoup d’autres, plus de 300 par an, n’est pas entendue. (...) Il y a plein de Jacqueline Sauvage en France et dans le monde. On ne fait pas assez pour elles. Qui aura ces cadavres sur la conscience ? On a avancé avec le cas de Jacqueline Sauvage, mais dans le même temps on recule." Et de prévenir : "On continuera de se battre.”