Mort de Jessica Plésel, ex-talent de "The Voice" et ancienne choriste de Johnny Hallyday et Mylène Farmer

Originaire du Lorrain, Jessica Plésel a quitté la Martinique pour Paris où elle a d'abord été secrétaire dans les années 1980. Puis sa passion pour la musique a pris le dessus et elle a collaboré avec les plus grands. Elle a chanté avec Mylène Farmer, Barry White ou encore Boney M. Il y a sept ans, elle a fait partie de la première salve de talents de l'aventure "The Voice". Sa voix grave, qui n'était pas sans rappeler celle de Tina Turner, avait séduit Garou, seul coach à s'être retourné. Elle avait été éliminée lors de l'étape des battles face à la Québécoise Stéphanie Bédard.