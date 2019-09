Mort de Marcel Ledun, le marionnettiste de Nounours dans "Bonne nuit les petits"

Grâce à lui, Nounours a bercé plusieurs générations de petits téléspectateurs. Marcel Ledun, le marionnettiste qui prêtait ses talents au héros de la série "Bonne nuit les petits", est décédé dans la nuit de jeudi à vendredi à l’EHPAD de Lille où il venait d’être placé, a annoncé "La Voix du Nord".





C’est en 1962 que Claude Leydu, le créateur du programme, avait fait appel à cet ancien journaliste et attaché de presse, devenu marionnettiste, pour donner vie à ce personnage, d’abord baptisé Gros Ours, qui venait rendre visite le soir à Nicolas et Pimprenelle pour leur raconter une histoire et les aider à s’endormir.