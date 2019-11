Mort de Marie Trintignant : M6 va diffuser des images exclusives de l'audition de Bertrand Cantat

"Je suis entré dans une colère noire et à partir de là, je lui ai mis des claques. Et pas des petites baffes. Je ne peux pas mentir. C’est des grandes baffes et j’avais des bagues à mes doigts. C’est parti comme on lâche une... (il fait un bruit de déflagration avec sa bouche). Des grands coups comme ça, 4 ou 5 ou 6. Forts, forts [...] Je me suis servi des deux faces. C’est vrai que c’est pas gentil, ce sont des grosses baffes", détaille-t-il.

Le chanteur condamné par la suite à huit ans de prison pour homicide involontaire (il a été libéré en 2007, pour bonne conduite) plaide pour une dispute qui aurait mal tourné. "Je ne peux pas accepter le terme de ‘crime’ parce que c’était un accident et une lutte. Il n’y avait aucun coup porté qui pouvait donner la mort et le terme de crime intentionnel, je le réfute complètement."

"Enquête Exclusive" a donné la parole à des proches de Bertrand Cantat et de Marie Trintignant (comme sa mère Nadine et son amie Lio) ainsi qu'à des témoins des derniers instants du couple qui ont accepté de parler pour la première fois. Bertrand Cantat, pour sa part, n'a pas souhaité s'exprimer.