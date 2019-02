Muriel Robin, Patrick Sébastien, "Hippocrate"... Découvrez le palmarès des Lauriers de l'audiovisuel

Du côté des fictions, la cérémonie présentée par Hapsatou Sy et qui récompense le meilleur de la production audiovisuelle française depuis 26 ans a distingué "Deux gouttes d’eau" (France 2) et "Hippocrate" (Canal+), qui remportent respectivement les Lauriers fiction et série. Le prix spécial du jury a été remis à l'ensemble des jeunes comédiens et comédiennes des "Bracelets Rouges", la série de TF1 qui suit le quotidien d'un groupe d'ados hospitalisés. "Apocalypse, la paix impossible 1918 – 1926", d'Isabelle Clarke, Daniel Costelle et Mickaël Gamrasni (France 2) repart quant à lui avec le Laurier du documentaire.





La cérémonie a fait la part belle à l'actualité en distinguant Kamal Redouani qui remporte le Laurier grand reporter pour le documentaire "Daech, dans le cerveau du monstre" (France 5). La radio n'a pas été en reste puisque Jacques Monin a été distingué pour "Secrets d'info" sur France Inter, tout comme Christophe Hondelatte pour son émission "Hondelatte raconte" sur Europe 1.