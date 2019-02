Muriel Robin, Patrick Sébastien, Louise Bourgoin, Tomer Sisley... Découvrez les nommés des Lauriers de l'audiovisuel

Concernant les nominations, le service public se taille la part du lion avec neuf nominations pour France 2 qui concourt notamment dans la catégorie fiction et série avec "Deux gouttes d'eau" et "Speakerine". TF1 est également bien représenté avec six nominations pour, entre autre, ses séries "La vérité sur l'affaire Harry Québert" et "Les bracelets rouges". Côté personnalités, Louise Bourgoin ("Hippocrate"), Marie Gillain ("Speakerine") et Muriel Robin ("Jacqueline Sauvage : c'était lui ou moi") sont en lice pour le Laurier de l'interprétation féminine, tandis que Patrick Sébastien ("Une chance sur six"), Tomer Sisley ("Les Innocents"), Samuel Theis et Stanislas Nordey ("Fiertés") se disputeront le Laurier de l'interprétation masculine.