Nabilla "balance son porc" Jean-Pierre Mocky après ses propos sexistes dans TPMP

Un avis que n'avait pas partagé la chroniqueuse Géraldine Maillet quelques heures plus tôt en plateau. La romancière avait salué la fraîcheur de la sortie de Jean-Pierre Mocky. "Je trouve que c'est un bain de jouvence", avait-elle dit, se détachant de son collègue Gilles Verdez qui "avait des sortes de répulsion physiquement quand on disait qu'une femme était ...". Et de conclure : "Mais moi je trouve au contraire que c'est bien , qu'on a besoin de ça et que ce n'est pas du tout dégradant ou humiliant pour la femme. Au contraire ça fait vraiment du bien." Voilà de quoi rouvrir la discussion, alors qu'un rapport du Haut conseil à l'égalité femmes-hommes publié ce jeudi a recensé plus d'un million de femmes victimes d'insultes sexistes en 2017.