Nabilla maman d'un petit Milann : l’album photo des premiers jours

CARNET ROSE – Nabilla et son mari Thomas ont accueilli vendredi leur premier enfant, un petit garçon prénommé Milann. Les jeunes parents ont depuis partagé de nombreuses photos et vidéos sur leurs comptes Instagram et Twitter.

Elle est aux anges. Nabilla a donné naissance à son premier enfant, ce vendredi 11 octobre. Prénommé Milann, le bébé est en pleine forme, comme l’a annoncé la jeune maman sur son compte Instagram. "Je viens de vivre le plus beau jour de toute ma vie… Ce que je ressens aujourd’hui est inexplicable. Mon mari et moi sommes à présent parents. Milann, le fruit de notre amour, est né hier après-midi le 11/10/2019 à 13h06 , un merveilleux petit ange de 3 kg 620. Il se porte à merveille et notre bonheur est infini", s'est réjouie la jeune maman. "Je ne trouve pas les mots pour décrire notre joie. Nous sommes comblés d’amour. Merci à mon mari qui a été exemplaire du début jusqu’à la fin. Tu es toute ma vie, je t’aime tellement", a conclu la candidate de télé-réalité en légende de trois photos où on aperçoit le nouveau-né avec ses parents. Le jeune papa, Thomas Vergara a donné plus de détails sur l'accouchement de la jeune femme de 27 ans. Et visiblement, ça a été assez éprouvant. "Ça a été très très long et très compliqué pour l'accouchement, c'est pour ça qu'on ne vous a pas donné de nouvelles. Le col de Nabilla ne s'ouvrait pas. Au bout de trois jours d'attente, c'était très douloureux pour elle, ils ont décidé de faire une césarienne", a-t-il expliqué sur Snapchat.

Une déception pour la jeune maman qui souhaitait donner naissance à son fils de façon plus naturelle. "Çà a été très compliqué parce qu’elle voulait absolument accoucher par voie basse, donc ça a été dur à accepter", a confié le jeune papa, qui a raconté avoir dormi trois jours sur un canapé à la maternité avant l'accouchement. "J’étais un zombie", a assuré Thomas Vergara, qui a également filmé sa femme en train de changer la couche de leur petit garçon. "Qui aurait cru qu'un jour je verrais Nabilla changer les couches de son fils ? Et en plus elle le fait hyper bien !", a assuré l'ex-candidat de "Secret Story" et des "Anges". Derrière lui, on aperçoit la jeune maman, les traits tirés, faire la toilette de son bébé avec le sourire. "C'est l'amour de ma vie...", chuchote-t-elle au petit garçon. Un moment "magique" et "inexplicable", selon les jeunes parents complètement gaga de leur bout de chou.

Rania Hoballah