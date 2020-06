Naoil, gagnante de "Koh-Lanta" : "Face à Claude, je n’aurais pas fait le poids lors du jury final"

Deux choses. La première, c’est que je suis restée totalement focus sur les poteaux, contrairement à Claude qui bougeait la tête. Même lorsqu’il me parlait, que je lui répondais et qu’il me faisait rire, je suis restée focalisée sur la douleur que je ressentais à ce moment-là. L’autre truc qui a joué pour moi, c’est bien sûr quand Claude a anticipé le retrait de la dernière clavette, que Denis Brogniart venait d’annoncer. Il était déjà concentré là-dessus alors que moi pas du tout. Et il est tombé.

Naoil : Non, absolument pas ! Honnêtement ça n’atténue pas mon bonheur, d’abord parce que je reçois de nombreux messages positifs de personnes qui me soutiennent. Ensuite, parce que ma famille est très fière de moi. Et enfin, parce que je sais ce que j’ai fait pour gagner. Claude le premier reconnait que j’ai fait le bon choix pour gagner. Après, il fallait s’y attendre. En ne le choisissant pas lui, je savais que ça allait créer ce genre de réactions de la part des téléspectateurs. Ce qui me fait peut-être un petit peu de peine, c’est de voir que certaines personnes pensent que je ne mérite pas ma place alors que j’ai gagné les poteaux, j’ai roulé ma bosse et j’ai quand même bien géré mon aventure.

Claude dit qu’il vous aurait choisi, et pas Inès, s’il avait gagné l’épreuve. Vous le croyez ?

Je ne le croyais pas déjà sur l’île, avant même d’arriver aux poteaux. La nuit avant l’épreuve, j’ai beaucoup cogité, et pour moi, c’était impensable que Claude refasse la même erreur que la dernière fois. Il avait fait un choix sport et la victoire lui était passée sous le nez. (En 2012, lors de sa deuxième participation, Claude avait remporté l'épreuve des poteaux et avait choisi Bertrand, plus populaire que lui, pour l’accompagner face au jury final. Il avait perdu – ndlr). Maintenant, s’il le dit, je l’accepte. De mon côté, j’ai choisi Inès parce que ça me semblait le choix le plus juste et opportun pour moi. Le plus juste parce que c’était la personne dont je me sentais la plus proche. Et opportun parce qu’en termes de stratégie, c’était celle face à qui j’avais le plus de chance de l’emporter lors du vote du jury final.

La stratégie, justement. C’est souvent aussi important que les aptitudes physiques, sinon plus dans "Koh-Lanta". Diriez-vous que vous avez été la meilleure stratège de cette saison ?

Au moment où il a fallu que je décide seule, clairement, oui. J’ai bien joué. Surtout lorsqu’en arrivant devant le jury final, je réalise que, pour des raisons médicales, il manque deux femmes, Charlotte et Alexandra, dont j’étais très proche, et qui auraient sans doute voté pour moi. C’est là que je me dis que j’ai très bien joué.