Natacha Polony : "On est là pour aider les citoyens à se faire une idée de l'actualité"

En plus d'être la voix du "Grand face à face" sur France Inter et chroniqueuse dans "Les Terriens du dimanche" sur C8, Natacha Polony dirige la rédaction de l'hebdomadaire Marianne. Ses choix de carrière peuvent en étonner plus d'un puisqu'elle était présente dans six médias nationaux en simultanée auparavant. Cependant, la journaliste nous explique l'ampleur de son travail, mais aussi le rôle de la presse écrite et la notion de démocratie. A découvrir également : le jeu "Personne n'y avait pensé !", diffusé tous les jours à 16h50 sur France 3, a attiré 1,086 million de téléspectateurs lundi. Le tweet de Jean-Pierre Pernaut, quinze jours après son opération à la prostate, continue à susciter de nombreuses réactions. Les médias s'engagent dans la 12ème édition de l'appel aux dons en faveur de l'Institut Pasteur. Enfin, le programme télé à ne pas rater ce mardi.