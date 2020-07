"365 DNI" : la chanteuse Duffy monte au créneau contre le film érotique de Netflix

Elle ne pouvait pas rester silencieuse. La chanteuse galloise Duffy a adressé une longue lettre ouverte à Reed Hastings, le fondateur et directeur de Netflix, pour l'exhorter à utiliser son influence de manière responsable. En cause ? La diffusion du film érotique 365 DNI, qui connait un succès retentissant sur la célèbre plateforme. Présenté comme le nouveau 50 Nuances de Grey, le long-métrage venu tout droit de Pologne raconte la romance forcée entre un mafieux italien et une jeune femme qu'il a kidnappée et à qui il laisse un an pour tomber amoureuse de lui.

"365 DNI glamourise la réalité brutale du trafic sexuel, des enlèvements et des viols. Cela ne devrait pas être une idée de divertissement de qui que ce soit, ni être décrit comme tel, ou commercialisé de cette manière", déplore Duffy qui a révélé en février dernier qu'elle avait été droguée, violée et séquestrée pendant quelques jours par un agresseur dont elle n'a pas révélé l'identité.

"Ça me désole que Netflix offre une plate-forme pour un 'cinéma', qui érotise les enlèvements et fausse la violence sexuelle et la traite comme un film 'sexy'. Je ne peux pas imaginer comment Netflix peut ignorer à quel point cela est insouciant, insensible et dangereux. Cela a même incité certaines jeunes femmes, récemment, à demander jovialement à Michele Morrone, l'acteur principale du film, de les kidnapper", poursuit la chanteuse qui rappelle que 25 millions de personnes sont victimes de trafic. "J'encourage les millions de personnes qui ont apprécié le film à réfléchir sur la réalité des enlèvements et du trafic, de la force et de l'exploitation sexuelle, et d'une expérience qui est l'opposé du fantasme glamour représenté'', conclut-elle.