Netflix augmente les tarifs de deux de ses trois formules d'abonnement

Mauvaise nouvelle pour les abonnés de Netflix. Le géant du streaming américain a en effet décider d'augmenter le tarif de deux forfaits sur trois. Il s'agit des abonnements les plus chers : "Standard" et "Premium". Le premier, qui offre la possibilité de regarder les contenus simultanément sur deux appareils et en haute définition, passe de 10,99 à 11,99 euros. Le forfait "Premium", qui permet de regarder sa série simultanément sur quatre écrans en très haute définition, passe quant à lui de 13,99 à 15,99 euros. Seul, l'abonnement le moins cher, "Essentiel", qui ne permet qu'une seule connexion à la fois et offre une qualité standard, reste à 7,99 euros.