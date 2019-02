"Umbrella Academy" sur Netflix : 3 bonnes raisons de regarder ces super-héros pas comme les autres

Du rock. Beaucoup de rock. Et des classiques qui vous chatouilleront les oreilles et vous feront dire, "je connais ce morceau. C'est de qui, déjà ?" On y trouve du Queen, des Doors, du Noel Gallagher, du Hooverphonic et du Radiohead pour ne citer qu'eux. Nos héros s'autorisent même une incartade pop sur "I Think We're Alone Now" de Tiffany. On vous défie de ne pas taper du pied devant cette scène qui intervient en début de saison et qui ferait pâlir tous les pro de "Danse avec les stars". Ou pas. Allez donc jetez un coup d'œil à la playlist officielle disponible sur Spotify. On vous promet que vous ne serez pas déçus.