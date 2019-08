Netflix s'offre "El Camino", le film qui raconte la suite de "Breaking Bad"

Près de six ans après la diffusion de l’ultime épisode de la cinquième et dernière saison de "Breaking Bad", les fans vont pouvoir se réjouir. Le 11 octobre prochain, Netflix proposera en effet à ses abonnés "El Camino : A Breaking Bad Movie", un long-métrage écrit et réalisé par Vince Gilligan, le créateur de la série.





Il racontera la fuite de Jesse Pinkman, le personnage interprété par Aaron Paul, après les événements dramatiques du dernier épisode, "Revenir et mourir", suivi par plus de 10 millions de téléspectateurs sur la chaîne AMC, le 23 septembre 2016. Et qui marquait la fin d’une fiction couronnée par 15 Emmy Awards, les récompenses de la télé américaine, dont quatre pour Bryan Cranston, son interprète principal.