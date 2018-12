Le Mowgli de Netflix était-il trop "dark" pour sortir au cinéma ?

Son (gros) budget reste un secret. Mais son générique n’a rien à envier aux blockbusters qui envahissent les cinémas durant les fêtes. Et pour cause ! Disponible depuis le vendredi 7 décembre sur Netflix, "Mowgli : la légende de la jungle" a longtemps été imaginé et conçu pour le grand écran. Et même très longtemps : cette nouvelle adaptation de l’œuvre de Rudyard Kipling, racontant l'histoire d'un petit garçon élevé parmi les loups, a en effet été initiée au printemps 2012 par la Warner, avant de connaître de multiples soubresauts en coulisses.





Les noms du Mexicain Alejandro González Iñárritu et de l’Américain Ron Howard ont circulé pour le réaliser avant que le projet soit confié au comédien britannique Andy Serkis. Soit l’expert n°1 de la "motion capture", cette technique d’effets spéciaux prodigieuse qui lui a permis d’incarner le Gollum du "Seigneur des Anneaux" dans la trilogie oscarisée de Peter Jackson. Ou plus récemment César dans "La Planète des Singes".