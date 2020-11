"The Crown" : 4 épisodes de la saison 4 à ne pas manquer

Si rien ne change côté look du côté de Buckingham, les arrivées de Diana Spencer et Margaret Thatcher viennent sacrément chambouler un clan et un pays déjà mis à l’épreuve par les tensions nationalistes. Le regard sur la famille royale britannique se fait plus intime, plus dur aussi. Parmi les dix nouveaux épisodes qui seront disponibles ce dimanche 15 novembre sur Netflix, quatre nous ont particulièrement marqués.

L’incident aurait pu être dramatique. Le 9 juillet 1982, la reine Elizabeth II n’est pas réveillée par l’un de ses domestiques mais par un homme qu’elle ne connaît pas. Michael Fagan, 31 ans, est parvenu à déjouer la sécurité du palais pour s’infiltrer dans la chambre de la reine. La séquence, aussi effrayante qu’insolite, est surtout l’occasion pour les scénaristes de The Crown de dresser le portrait fictif de ce jeune trentenaire broyé par les politiques d’austérité du gouvernement Thatcher. Brut et déchirant. Sans conteste le meilleur épisode de cette saison 4.

Janvier 1982. C’est le visage fermé que Margaret Thatcher se présente chez la reine pour son entretien hebdomadaire. La Dame de fer n’est pas préoccupée par l’avenir du pays mais par celui de son fils, Mark, porté disparu dans le désert algérien en plein Paris-Dakar. Elle répète à qui veut l’entendre qu’il est son enfant préféré, elle qui n’a eu que des jumeaux - Mark, donc, et sa sœur Carol. Alors Elizabeth II va elle aussi s’interroger sur son rapport avec sa propre progéniture. Qui de Charles, Anne, Andrew ou Edward est le plus cher à son cœur ? Les scénaristes interrogent le côté maternel de la mère de la nation britannique avec subtilité. Très émouvant.

Épisode 7 : le principe héréditaire

C'est un secret de famille que les Windsor auraient sans doute préféré garder pour eux. En 1987, la presse tabloïd britannique révèle que deux des cousines de la reine ont été internées dans un hôpital psychiatrique du Surrey quarante ans plus tôt sans que plus personne ne vienne prendre de leurs nouvelles. Katherine et Nerissa Bowes-Lyon sont au cœur de l'épisode le plus bouleversant de cette saison 4 de The Crown. Alors qu'elle cherche à solutionner ses propres problèmes de santé mentale, la princesse Margaret met au jour cette sombre histoire. Pour le meilleur et pour le pire. Helena Bonham Carter, qui incarne la sœur cadette d'Elizabeth II, y est magistrale.