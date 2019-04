"New York Unité Spéciale" : la 21ème saison

Avec une 21ème saison, la série "New York Unité Spéciale" bat un record historique et devient désormais le programme diffusé en prime time le plus long de tous les temps. Elle devance ainsi "New York, police judiciaire" qui a totalisé 20 saisons jusqu'en 2010. Avec 30 saisons, "Les Simpson" conservent toutefois le statut de série la plus longue de l'histoire. Découvrez également les sondages sur les intentions de votes pour la France insoumise aux élections européennes. Enfin, les programmes à ne pas rater à la télé ce soir.



