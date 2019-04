Le roman de Victor Hugo "Notre-Dame de Paris" dans le top des ventes d'Amazon après l'incendie de la cathédrale

C'est un roman qui résonne de façon particulière ce mardi. Alors que l'émotion est à son comble au lendemain de l'incendie qui a ravagé Notre-Dame, le livre de Victor Hugo "Notre-Dame de Paris" s'est hissé en tête des ventes sur la plate-forme Amazon. Rédigé en 1831, ce roman maintes fois adapté au cinéma se situe en 1482, au moment du règne de Louis XI. Autour des personnages comme la bohémienne Esmeralda, le "monstre" Quasimodo, Frollo ou Phoebus, Hugo fait de la cathédrale la véritable héroïne de son roman. L'objectif du romancier était de réhabiliter un monument tombé en décrépitude.





Un passage du roman attire particulièrement l'attention aujourd'hui : "Tous les yeux s'étaient levés vers le haut de l'église. Ce qu'ils voyaient était extraordinaire. Sur le sommet de la galerie la plus élevée, plus haut que la rosace centrale, il y avait une grande flamme qui montait entre les deux clochers avec des tourbillons d'étincelles, une grande flamme désordonnée et furieuse dont le vent emportait par moments un lambeau dans la fumée", écrit Hugo.