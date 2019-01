"Nous appelons à une mobilisation exceptionnelle" : l'appel au secours du journal L'Humanité pour continuer à vivre

Le quotidien communiste L'Humanité, fondé en 1904 par Jean Jaurès, a lancé lundi un appel à la mobilisation générale : en cessation de paiements, il a demandé à ses lecteurs d'organiser un "soutien populaire et citoyen" pour l'aider à surmonter ses difficultés financières. "Au moment où tant de débats et d'inquiétudes s'expriment sur les 'fabriques' de 'fausses nouvelles', laisser mourir L'Humanité reviendrait à affaiblir la presse de qualité et à assécher encore plus le débat contradictoire", plaide le directeur du journal Patrick Le Hyaric dans un appel publié lundi.





Rappelant "l'engagement constant de L'Humanité aux côtés des travailleurs, des milieux populaires, des 'invisibles', des penseurs qui contestent le système, des créateurs qui portent haut la culture", il demande aux lecteurs de monter "une mobilisation exceptionnelle", via des actions comme des collectes de fonds, débats ou animations de rue, pour l'aider à sortir de l'ornière. Un meeting de soutien est d'ores et déjà prévu le 22 février à Paris. Plaçant symboliquement le journal "sous protection populaire et citoyenne", Patrick Le Hyaric estime dans son appel qu'"une grande bataille pour sauvegarder et développer L'Humanité doit s'engager", car "une des composantes historiques de la presse française ne saurait disparaître".