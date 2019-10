"Apologie de la chirurgie esthétique", "bond en arrière"... la nouvelle émission de Cristina Cordula ne fait pas l’unanimité

VU DE TWITTER - Mardi soir, M6 a dévoilé la première de la nouvelle émission de Cristina Cordula appelée "Objectif : 10 ans de moins". Et le moins que l’on puisse dire, c’est que le fait d’accompagner la mode de la médecine esthétique ne semble pas vraiment avoir convaincu les internautes.

"Nouveau look pour une nouvelle vie" ? "Les Reines du shopping" ? C’est un peu de tout ça que le téléspectateur de M6 a retrouvé mardi soir pour la première d’"Objectif : 10 ans de moins", la nouvelle émission de l’une de ses animatrices vedettes, la styliste franco-brésilienne Cristina Cordula. Mais cette fois, la native de Rio et la petite-chaîne-qui-monte ont poussé le concept un peu plus loin en proposant à trois femmes de suivre pendant trois semaines un "protocole de rajeunissement".

Comment ? En suivant des conseils alimentaires, des conseils beauté, des conseils vestimentaires ou encore en faisant du sport. C’est tout ? Bien sûr que non, il n’y aurait rien de nouveau là-dedans. Cette fois, l’émission va au-delà en proposant ni plus, ni moins que de la médecine esthétique. "La médecine a fait tellement de progrès, pourquoi ne pas l’utiliser pour se sentir plus jeune ? C’est le rêve !" s’enthousiasmait Cristina Cordula pour présenter sa nouvelle émission. Au regard des commentaires des twittos pendant et après l’émission, difficile de dire que cet enthousiasme a été partagé.