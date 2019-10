"Apologie de la chirurgie esthétique", "bond en arrière" : la nouvelle émission de Cristina Cordula ne fait pas l’unanimité

VU DE TWITTER - M6 a dévoilé mardi soir le premier épisode de la nouvelle émission de Cristina Cordula, "Objectif : 10 ans de moins". Et le moins que l’on puisse dire, c’est que le fait d’accompagner la mode de la médecine esthétique a irrité de nombreux internautes.

"Nouveau look pour une nouvelle vie" ? "Les Reines du shopping" ? C’est un peu de tout cela que les téléspectateurs de M6 ont retrouvé mardi soir pour la première d’"Objectif : 10 ans de moins", la nouvelle émission de l’une de ses animatrices vedettes, la styliste franco-brésilienne Cristina Cordula. Mais cette fois, la native de Rio et la petite-chaîne-qui-monte ont poussé le concept un peu plus loin en proposant à trois femmes de suivre pendant trois semaines un "protocole de rajeunissement".