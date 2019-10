Olga Tokarczuk et Peter Handke lauréats du double Prix Nobel de littérature

RÉCOMPENSE - L'Académie suédoise a attribué le prix Nobel de littérature à Olga Tokarczuk et Peter Handke, respectivement pour les éditions 2018 et 2019. Un double prix qui compense l'annulation du Nobel de littérature l'an dernier.

Deux récompenses pour le prix d'une. Ce jeudi 10 octobre, l'Académie suédoise des Lettres a attribué le Nobel de littérature à la Polonaise Olga Tokarczuk et à l'Autrichien Peter Handke. La première pour l'édition 2018 et le second pour l'édition 2019.

Un double prix destiné à compenser l'annulation de la cérémonie en 2018, suite au scandale sexuel qui a entaché l'Académie suédoise.

Celui-ci avait éclaté fin 2017 autour d'un Français, Jean-Claude Arnault, marié à une académicienne et influent dans le monde culturel du royaume scandinave. Accusé d’agressions sexuelles, il a depuis été condamné depuis à deux ans et demi de prison pour viol.