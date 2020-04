Olivia Wilde, Patrick Dempsey, Freddie Highmore… Les stars des séries médicales rendent hommage aux soignants

Quand les faux médecins remercient les vrais. La comédienne Olivia Wilde, connue pour son rôle de Numéro Treize dans "Dr House", a publié sur son compte Instagram une vidéo dans laquelle une quinzaine de comédiens ayant joué dans des séries médicales rendent hommage aux soignants qui se battent contre le coronavirus. Pays le plus touché dans le monde, les Etats-Unis ont enregistré ce mercredi 8 avril plus de 400 000 contaminations et près de 2 000 morts liées au nouveau coronavirus.

"Je veux remercier tous les médecins et infirmier(ère)s. Les vrais, pas ceux qui sont à la télé", a déclaré Patrick Dempsey alias Dr Sheperd dans "Grey's Anatomy". "Ce sont eux les vrais héros, ils sont en première ligne. Les vrais héros qui sont là dehors. Je n'en fait pas partie. Moi, je suis chez moi", a réagi Donald Faison, qui incarne le Dr Turk de la série "Scrubs".

Parmi les autres célébrités, on retrouve d'autres comédiens de "Grey’s Anatomy" (Sandra Oh et Kate Walsh) et de "Scrubs" (Zach Braff et Sarah Chalke) ainsi que des acteurs qui ont joué dans "Urgences" (Julianna Marguiles et Maura Tierney). Sans oublier Freddie Highmore de "Good Doctor", Edie Falco de Nurse Jackie et Neil Patrick Harris alias Docteur Doogie.