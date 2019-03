"On a senti le danger, du jamais vu dans une fiction" : dans les coulisses du "Bazar de la charité", la série de TF1

Sur le plateau, pour mettre les comédiens et les figurants dans l'ambiance, Alexandre Laurent n'hésite pas à mettre la musique à fond, passant du rock à la musique classique, comme aujourd'hui. Aux côtés de Gilbert Melki, on retrouve Josiane Balasko, alias Madame Huchon, une bourgeoise dont la fille a péri dans l'incendie. "Le Bazar de la Charité est un film en costume mais il est très moderne, que ce soit dans sa mise en scène ou dans son propos", nous explique le réalisateur à qui l'on doit "Le Secret d'Elise" et "La Mante". Pour les scènes de désolation après l'incendie, il admet s'être inspiré d'images de l'attentat du Bataclan. "Quand j'ai lu le scénario, j'ai tout de suite eu ça en tête. Je me souviens de deux pompiers qui se prenaient dans les bras, des gens hébétés, d'autres qui pleurent. Ce sont des images qui marquent".