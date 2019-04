On a vu "Huge in France" : que vaut la nouvelle série de Gad Elmaleh sur Netflix ?

Hasard du calendrier, alors qu'il est accusé de plagiat par le Youtubeur CopyComics qui a diffusé deux montages vidéo édifiants, Gad Elmaleh tente de se racheter une conduite dans cette série sympathique sans toutefois être révolutionnaire. Pas désagréable à regarder, "Huge in France" est une succession de petites saynètes rigolotes dans lesquelles Gad redécouvre la vie sans les avantages de la célébrité. Si les personnages secondaires sont dans leur ensemble assez drôles (l'ex-femme obsédée par sa page Instagram, le beau-père looser accro à la muscu ou encore l'assistant pas très futé), on peut regretter que l'ensemble manque de mordant. Et surtout de rythme.





Fin observateur des travers de ses congénères, Gad Elmaleh nous avait habitués à mieux dans ses spectacles. "Huge in France" mise beaucoup sur le comique de répétition ("Bonjour, c'est Gad", répète à l'envi le personnage principal) et pas assez sur des répliques bien senties. Si on rit face aux mésaventures de ce comique à l'ego surdimensionné que tout le monde prend pour un looser, on a plus de mal à être touché par la relation avec son fils. Une série à recommander aux fans de l'humoriste. Les autres peuvent passer leur chemin.