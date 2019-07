On a vu le début de la saison 3 de "Stranger Things", et c’est jubilatoire

Notre attente aura été récompensée. Ce jeudi 4 juillet, Netflix dévoile les huit épisodes de la troisième saison de "Stranger Things". Alors que les fans les plus assidus se sont certainement rués sur les premiers épisodes ce matin, nous avons eu la chance de découvrir le début de cette saison en avant-première. Et la première chose qu'on peut dire, c'est que nous n'avons pas été déçus. Au contraire. La série a su habilement se renouveler tout en conservant ce qui a fait son succès : de l'humour, de la nostalgie et des monstres encore plus terrifiants. Le tout bercé par des tubes des années 1980.





On retrouve donc Eleven (Millie Bobby Brown), Lucas (Caleb McLaughlin), Mike (Finn Wolfhard), Dustin (Gaten Matarazzo), Will (Noah Schnapp) et la petite nouvelle de la bande Max (Sadie Sink) au cours de l'été 1985. Alors que la ville de Hawkins se prépare à célébrer les festivités du 4 juillet, date de la fête nationale américaine, les habitants se prélassent tranquillement entre la piscine bondée et le nouveau centre commercial baptisé Starcourt, la grande attraction de l’été. Revenu de sa colonie de vacances, Dustin réalise vite que la bande s'est disloquée : Eleven et Mike passent leur temps à se rouler des pelles dans la chambre de la jeune fille (au grand dam de Hopper, le chef de la police), Lucas et Max se disputent autant qu'ils se rabibochent et Will n'est pas complètement remis d'avoir été possédé par la créature du monde à l’Envers.