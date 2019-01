On a vu les premières images de "The Voice" saison 8 avec Jenifer, Soprano, Mika et Julien Clerc

Au piano, il entame une reprise habile et toute en douceur de "Christine", le tube de Christine and the Queens, avant d’envoyer des notes d’une puissance et d’une pureté qui nous ont donné la chair de poule dans notre fauteuil. L’occasion pour Julien Clerc de tester ses techniques de séduction face à ses trois rivaux déjà rompus à l’exercice. "Je craignais que personne ne me choisisse", nous a confié le chanteur, en marge de la présentation. A-t-il trouvé les mots pour convaincre cette pépite de rejoindre son équipe ? Réponse dans quelques semaines sur TF1...