On a vu "Les Touristes, mission safari", la nouvelle émission d'Arthur : "C'est l'anti-Koh Lanta"

"Six personnalités jetées en immersion façon Koh Lanta ou Pékin Express", annonce Arthur qui parle rapidement de "bras cassés en immersion" pour cette "première émission d'immersion comique". Les personnalités pensent partir en week-end à la campagne mais se retrouvent embarquées dans un endroit insolite. "On avait créé un format au départ qui s’appelait 'Six stars, trois jours, deux nuits'. Quand on est parti faire cette immersion, le mot 'touriste' est arrivé tout de suite parce que c’était un vrai délire", commente l'animateur.





Pour ce premier numéro, les voilà donc au coeur d'un parc animalier. "En fait, ça c’est la deuxième", explique-t-il. Le premier tournage devait avoir lieu dans un stage commando. Mais il a été annulé le jour-même par l'armée, quelques heures après l'attentat à l'aéroport d'Orly en mars dernier.