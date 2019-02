"On n'est pas couché" : Alain-Fabien Delon s'en prend à Laurent Ruquier : "Relisez le roman"

Alain-Fabien Delon va-t-il devenir la tête à claque de la semaine ? Après un passage remarqué sur le plateau de "Quotidien" où il a été fustigé par des internautes pour une prétendue arrogance, le fils d'Alain Delon était invité samedi soir dans l'émission "On n'est pas couché", sur France 2. Interrogé par Laurent Ruquier sur les similitudes entre son premier roman "De la race des seigneurs" (éditions Stocks), et sa vie personnelle, le jeune homme s'est énervé.





"C'est un roman, mais un roman à clef. C'est une partie de votre vie… (…) On est dans une part très autobiographique", a jugé l'animateur aussitôt rembarré le fils du comédien. "C'est un roman", a expliqué Alain-Fabien Delon. "Alors, non, ce n'est pas mon histoire. Ça sort de votre bouche de dire que c'est mon histoire et celle de mon père. Alors, à ce stade, franchement, relisez le roman, ce n'est pas la vérité", a-t-il poursuivi. Face à lui Laurent Ruquier ne s'est pas démonté : "Il ne faut pas nous prendre pour des andouilles non plus !", l'a taclé l'animateur.