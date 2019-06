"On n’est pas couché" : Charles Consigny arrête l’émission après seulement une saison

Il ne sera pas resté longtemps. Arrivé en septembre dernier sur le plateau d’ "On n’est pas couché", sur France 2, le chroniqueur Charles Consigny ne sera pas de la partie à la rentrée prochaine. La nouvelle formule du talk-show de Laurent Ruquier se fera sans le jeune avocat de 29 ans, qui explique dans une interview au Parisien vouloir "être avocat à 100%".





Dans cette interview, celui qui avait été recruté pour remplacer Yann Moix dresse le bilan de son passage dans l’émission. Il évoque son duo "plutôt compliqué" avec Christine Angot, faute d’avoir les mêmes idées, salue le travail de Laurent Ruquier, "grand pro à la manœuvre", et explique que cette expérience lui servira pour plaider : "Cet exercice me sera très utile pour les dossiers nécessitant une défense médiatique et pour l’exercice des plaidoiries qui impose de savoir capter l’attention et de ne pas perdre son sang-froid. J’ai parfois été conduit à beaucoup contrôler ce que je disais pour éviter l’hystérie sur les réseaux sociaux où certains fanatiques de la bien-pensance guettent le soi-disant 'dérapage'.' Il ajoute : "Dans la période récente, on assiste clairement à un retour en force brutal du politiquement correct d’inspiration américaine. L’hystérie s’est aggravée avec l’élection d’Emmanuel Macron : comme il organise le débat public en mettant les progressistes d’un côté et les extrêmes de l’autre, aujourd’hui, c’est les gentils contre les méchants."